Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Kırklareli Fen Bilimleri'ni 60-50 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve gelecek sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci devrede de üstün oyununu sürdürerek parkeden 60-50 galip ayrıldı.

Seride durumu 3-2'ye getiren Turgutlu Belediyespor, gelecek sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Maçın ardından Turgutlu Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

Play-off şampiyonu Turgutlu Belediyespor'un kaptanı Yağmur Öztürk, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çağlar Ökten ve Hüseyin Beşok'un elinden aldı.

Oyuncular, törenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
