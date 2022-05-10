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Turgut Özal kung fu şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgut Özal kung fu şampiyonası

Malatya'da, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anısına Wushu Kung Fu Sanda Şampiyonası düzenlendi.

Malatya'da, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anısına Wushu Kung Fu Sanda Şampiyonası düzenlendi.

Malatyalı olan 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Anma Wushu Kung Fu Sanda Şampiyonası sona erdi. Müsabakalar sonunda, Yeni Olimpiyat Spor Kulübü birinci, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ikinci ve 44 Tepehan Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Spor salonunda düzenlenen ve 100'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Kung Fu, Wushu, Spor, Haberler

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