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Tunus, teknik direktör Lamouchi ile yollarını ayırdı

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç'e 5-1 yenilen Tunus Milli Takımı, teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Karar, federasyon tarafından Instagram'da duyuruldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan Tunus Milli Takımı, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

Tunus Futbol Federasyonu, F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından 54 yaşındaki teknik direktör Lamouchi'nin görevine son verdi.

Kararı ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da duyuran federasyonun açıklamasında, "Teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tunus, gruptaki diğer maçlarında Japonya ve Hollanda ile karşılaşacak.

Ocak ayında göreve getirilen Lamouchi, Dünya Kupası öncesi Belçika'ya karşı hazırlık maçında alınan 5-0'lık mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefindeydi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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