Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyonun ilk günündeki XCC yarışlarına, 21 erkek ve 6 kadın sporcu katıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda elit erkekler 10, elit kadınlar ise 7 tur pedal çevirdi.

Yarışlar sonunda elit erkeklerde Emre Yavuz birinci, Samet Bulut ikinci, Ahmet Can Akpınar üçüncü oldu. Elit kadınlarda ise birinciliği Azize Bekar, ikinciliği Ekin Ereke ve üçüncülüğü Asuman Burcu Balcı elde etti.

Yarın XCO, pazar günü ise XCE yarışlarının düzenleneceği organizasyona, elit erkek, elit kadın, 23 yaş altı erkek, 23 yaş aştı kadın, genç erkek ve genç kadın kategorilerinde toplam 200 sporcu kayıt yaptırdı.