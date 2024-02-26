Tunceli Valisi Motosiklet Severleri Tunceli'ye Davet Ediyor

Sıkı bir motosiklet tutkunu olan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, tüm motosiklet severleri Tunceli'ye davet etti.

Motosiklet tutkunu olan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, özellikle hafta sonları Munzur ve Pülümür vadilerinde motosiklet ile tur atıyor. Motosiklet tutkunlarına çağrıda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ülkemizdeki bütün motosiklet severleri Tunceli'nin eşsiz virajlarını test etmeye, Tunceli'nin muhteşem güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ı ziyaret ederek kentte yapılması planlanan organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. - TUNCELİ