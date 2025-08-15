Tunceli'de MamekiFest Kapsamında Motosiklet Akrobasi Gösterisi

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri çerçevesinde akrobasi sporcusu Birkan Polat motosiklet gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlik, yerel halk ve yetkililerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Kentte Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda kente gelen akrobasi sporcusu Birkan Polat da Mameki Parkı mevkisinde motosikletiyle gösteri sundu.

Polat'ın gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

