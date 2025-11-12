Haberler

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak göreve başladığını açıkladı.

  • Tuncay Şanlı, Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladı.
  • Tuncay Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesinden sorumlu olacak.
  • Tuncay Şanlı, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanmasından sorumlu olacak.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübe bu kez bambaşka bir görevle geri döndü. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Şanlı'nın'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak Futbol Akademisi bünyesinde göreve başladığı duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizledevam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı: Senin sıran değildi

Feryatlarına karışan o cümleye kimse karşılık veremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

işte bu dur fenerbahçeye eski ruhu katmak budur çok doğru karar serhat akın da gelsin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Tuncay Şanlı kendi hırsının binde 1 ini takıma verse şampiyonuz :)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman:

Bitcoin ticaretinin bu kadar harika olduğunu, bir arkadaşımın bana tanıttığı Bay Nelson FY ile tanışana kadar bilmiyordum. Birkaç hafta içinde 208.000 dolarlık bir profile ulaşabildim. Harika bir deneyimdi. Ticarette büyümek istiyorsanız "Nildatrading" Telegram'ından bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.