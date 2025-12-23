Hesap.com Antalyaspor maçının ardından

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan ile TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Fırat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kupada diğer maçlara odaklanacaklarını söyleyen Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan, "Burada puan ve puan almak isterdik fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendirmedik. En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu ama artık kupada diğer maçlara bakacağız" dedi.

HASAN FIRAT: OYUNCULARIMIZIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUZ

İlk yarıda net gol pozisyonları bulduklarını ifade eden TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Fırat ise, "Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda oyuncularımızla önemli pozisyonlara, net pozisyonlara girdik. Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı ama rahatlatıcı gol gelmeyince maçın ilerleyen dakikaları kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar da verdik. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden iyi niyetinden çok memnunuz, bu da bugünkü galibiyeti getirdi" diye konuştu.