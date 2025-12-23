Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 75 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jin-ho Jo (Dk. 63 Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 87 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Muleka (Dk. 75 Jevtovic), Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 81 Hasan Yakup İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Gueye), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek)

Gol: Dk. 21 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Ballet, Dk. 43 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 35 Melih İbrahimoğlu, Dk. 76 Utku Eriş, Dk. 90+5 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

21. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, bekletmeden Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hüseyin Türkmen'in kaptırdığı topta ceza sahasına hareketlenen Muleka'nın uzaktan şutunda kaleci Julian kornere çıkardı.

41. dakikada ceza sahasında Umut Nayir ile paslaşan Muleka meşin yuvarlağı altıpas üzerinde Bjorlo ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Deniz Ertaş topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Balet'in şutunda Jevtovic gole izin vermedi.

Karşılaşmayı yeşil beyazlılar 1-0 kazandı.

Öte yandan takımlar, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.