Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 63. dakikada Umut Nayir ile öne geçerken, konuk ekip 90+3. dakikada Onugkha ile eşitliği sağladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir

Zecorner Kayserispor : Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor )

Goller. Dk. 63 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşması 1-1 eşitlikle bitti.

48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
