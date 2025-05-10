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TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor Arasında Golsüz Beraberlik

TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor Arasında Golsüz Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta golsüz eşitlikle ayrıldı. İlk yarıda her iki takım da pozisyonlar bulsa da kaleciler başarılı kurtarışlar yaptı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Ndao, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Çaykur Rizespor : Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Mithat Pala, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

Sarı kart: Dk. 18 Mithat Pala (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada Sowe'nin ceza sahası dışından şutunda defansa da çarpan topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa sahip oldu.

19. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Bjiorlo'nun sert şutu üstten auta gitti.

28. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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