Konyaspor Evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Çaykur Rizespor'un golünü 45 artı 1. dakikada Samet Akaydın kaydederken, Konyaspor'un golü ise 66. dakikada penaltıdan Umut Nayir'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Tümosan Konyaspor puanını 16'ya, Çaykur Rizespor ise 15'e yükseltti.
