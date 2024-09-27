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TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde başladı. İdman, ısınma hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve gol çalışmalarıyla devam etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, maçın son çalışmasını yarın Trabzon'da yapacak.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

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