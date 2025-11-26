TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlar teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayıp, çeşitli oyunlarla sürdürülüyor.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 8 çalışma ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla tamamlandı.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor