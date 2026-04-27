Haberler

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş-, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 87 Arif Boşluk) Enis Bardhi (Dk. 61 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Jackson Muleka (Dk. 87 Andzouana)

TRABZONSPOR: Onana-, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Ernest Muçi (Dk. 66 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu

GOLLER: Dk. 32, Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk.78 Augusto ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Gonçalves, Berkan Kutlu, (TÜMOSAN Konyaspor ) Nwaiwu ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

6'ncı dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

11'inci dakikada ev sahibi takımın atağında Berkan'ın sağ taraftan ortasında topa gelişine vuran Jevtovic'in şutunu Onana uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Muleka'nın şutunu yine Onana çıkardı.

21'inci dakikada Bardhi'nin ortasında topa gelişine vuran Berkan'ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Onana uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Berkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada ceza alanı içerisinde Bardhi'nin ara pasıyla içeriye sokulan Berkan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

53'üncü dakikada topla birlikte ceza alanına giren Muçi'nin şutu az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

80'inci dakikada Pina'nın ceza alanı sağ tarafından ortasında Umut Nayir'in vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp