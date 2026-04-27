TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
Hasan DÖNMEZ/KONYA,
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş-, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 87 Arif Boşluk) Enis Bardhi (Dk. 61 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Jackson Muleka (Dk. 87 Andzouana)
TRABZONSPOR: Onana-, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Ernest Muçi (Dk. 66 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu
GOLLER: Dk. 32, Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk.78 Augusto ( Trabzonspor )
SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Gonçalves, Berkan Kutlu, (TÜMOSAN Konyaspor ) Nwaiwu ( Trabzonspor )
Süper Lig'in 31'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
6'ncı dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
11'inci dakikada ev sahibi takımın atağında Berkan'ın sağ taraftan ortasında topa gelişine vuran Jevtovic'in şutunu Onana uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Muleka'nın şutunu yine Onana çıkardı.
21'inci dakikada Bardhi'nin ortasında topa gelişine vuran Berkan'ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.
32'nci dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Onana uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Berkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
39'uncu dakikada ceza alanı içerisinde Bardhi'nin ara pasıyla içeriye sokulan Berkan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
53'üncü dakikada topla birlikte ceza alanına giren Muçi'nin şutu az farkla auta çıktı.
78'inci dakikada Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.
80'inci dakikada Pina'nın ceza alanı sağ tarafından ortasında Umut Nayir'in vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.