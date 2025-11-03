TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile İstifa Etti
Konyaspor, iç sahada alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.
Konyaspor yönetimi iç sahada alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Bugün toplanan yönetim kurulu toplantısında Recep Uçar ile devam edilmeme kararına varıldı.
