Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme bugün imzalanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.