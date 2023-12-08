Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Keleş ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takviyeler yapacaklarını ifade etti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İyi bir gidişatı bu maçla taçlandırmak istediklerini aktaran Keleş, "Zor bir maç olacak. Çünkü Sivasspor, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu noktada tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da stadyuma bekliyoruz." dedi.

Keleş, taraftarın iyi sonuçlar aldıkça tribünleri dolduracağına inandığını anlattı.

Transfer konusunda da boş durmadıklarını vurgulayan Keleş, "Şu anki konumumuzdan memnun değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mevkilere takviyeler yapacağız." diye konuştu.

"Transfer söylentileriyle kafamı bulandırmak istemiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Corendon Alanyaspor maçıyla 100. kez yeşil-beyazlı formayı giyen Adil Demirbağ ise Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Maça idialı hazırlandıklarını aktaran Demirbağ, "Onlara güzel bir deplasman yaşatıp, üç puanı bırakmayacağız." dedi.

Hakkındaki transfer söylentilerine de değinen Demirbağ, şunları kaydetti:

"Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum. Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak, buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendi camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu bana. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum."

Demirbağ, teknik direktör Hakan Keleş'in de takıma olumlu bir hava kattığını, ihtiyaçları olan motivasyonu kendilerine kazandırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Hakan Keleş Sivasspor Konyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı? Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title