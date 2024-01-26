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TÜMOSAN Konyaspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu transfer etti

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TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor forması ile bu sezon 21 maçta 1 gol atan Ndao, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Konyaspor Futbol Spor Güncel Haberler

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