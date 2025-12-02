Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Muşspor'u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Muşspor'u 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Maçta Bardhi ve Melih Bostan dikkat çeken oyuncular oldu.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu

Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Dk. 58 Okavuçi), Ayetullah Korkmazer (Dk. 58 Emirhan Karagülle), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Dk. 72 Stefanescu), Calusic, Andzouana (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Muzaffer Utku Eriş, Muhammet Tunahan Taşcı, Jo Jin-Ho (Dk. 58 Guilherme)???????, Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (Dk. 58 İsmail Esat Buğa), Kaan Akyazı (Dk. 22 Bardhi)

Goller: Dk. 38 Bardhi, Dk. 52 Calusic, Dk. 53 ve 90+2 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 89 Ersel Aslıyüksek (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Cumali Bişi (Muşspor), Dk. 74 İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor'u 4-1 yenerek organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.

53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.

89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
