TÜMOSAN Konyaspor, Karagümrük Maçına Hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın konuk olacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde çıktığı antrenmana ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 ve topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
