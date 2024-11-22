TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışması ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil beyazlılar, son çalışmasını yarın yapacak.