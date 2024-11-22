TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan çalışmalar ısınma ve pas çalışmalarının ardından şut ve taktik antrenmanlarla devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışması ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Yeşil beyazlılar, son çalışmasını yarın yapacak.