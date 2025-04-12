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TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti

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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Göztepe'yi evlerinde 1-0 yendiklerinde taraftarlarını mutlu ettikleri için sevinçli olduklarını belirtti. Uçar, galibiyetin anlamına ve oyuncularının mücadelelerine değindi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, taraftarları mutlu ettikleri için son derece sevinçli olduğunu söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Evlerinde oynadıkları son dört maçta da üç puan aldıklarını anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

"Evimizde özellikle kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de hazırlanmıştık. Bugün itibarıyla aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını korumayı başardık. Göztepe, genel olarak fizik kalitesi çok yüksek oyuncuları tercih eden, geçiş oyunlarını çok iyi oynayan ikili mücadeleleri kazanıp özellikle de kenar ortalar ve duran toplarıyla sonuç alan bir takımdı. Oyun kalitemiz bugün itibarıyla çok daha önemli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusundan dolayı kutluyorum. Konya'ya, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım, onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum."

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Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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