TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek galibiyet aldı

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını belirtti. Stanojevic, oyuncularının büyük bir karakter sergilediğini ve taraftarların desteğinin önemli olduğunu söyledi.

- Aleksandar Stanojevic: "Galibiyet bize çok ciddi bir özgüven aşıladı"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, kazanılan 3 puanın kendilerine çok ciddi özgüven aşıladığını kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında iç sahada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün gülmeleri gerektiğini söyleyen Aleksandar Stanojevic, "Güzel bir galibiyetti bizim açımızdan. Fakat daha iyi bir oyun çıkarabilirdik. Baktığımız zaman kendi stilimizi çok fazla sahaya yansıtamadık. Burada oyuncularımız sonuna kadar çok büyük bir karakter sergiledi. Çok ciddi bir emek gösterdiler. Elbette taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 2. yarıda tam ihtiyacımızın olduğu noktada bize çok büyük bir destek gösterdiler, bizi motive ettiler. Tabii ki galibiyet bize çok ciddi bir özgüven aşıladı. Baktığımız zaman İstanbul maçında da beraberlikle geri dönmememiz gerekiyordu. Orada da iyi bir galibiyet alabilirdik. Fakat tabii ki gelecek maçlar için de bize tam bir özgüven ve bir gayret aşıladığını söyleyebilirim" diye konuştu.