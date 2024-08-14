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TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı

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TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ali Çamdalı, maça moralli hazırlandıklarını belirtirken, takım kaptanı Guilherme Sitya ise rakibe saygı duyduklarını ve kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü Galatasaray ile oynayakları maçın motivasyon anlamında herhangi bir maçtan farkının olmadığını söyledi.

Konya ekibi, Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörü Ali Çamdalı yönetiminde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular tektik çalıştı.

Ali Çamdalı antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına deplasmanda alınan Kasımpaşa galibiyetinin moraliyle maça hazırlıklarını belirtti.

Hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Çamdalı, "Maç maç gidip, maç maç düşünelim istiyorum. Kasımpaşa tarafını atlattık. Böyle başlamak moral açısından özgüven açısından çok önemliydi." dedi.

Galatasaray maçına odaklandıklarına vurgu yapan Çamdalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray maçına nasıl hazırlanabiliriz, neler yapabiliriz bunların üzerinde duruyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Umarım cuma günü taraftarlarımızla güzel bir atmosferde, iyi bir gün yaşarız. Motivasyon anlamında, oynayacağımız Galatasaray maçının herhangi bir maçtan farkı yok."

Konyaspor takım kaptanı Guilherme Sitya da "Oynayacağımız tüm rakiplere sonsuz saygımız var. Maçta kendi oyunumuzu yansıtmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kendi sitilimiz kendi formasyonumuzla sahaya çıkacağız. Rakibimizin kim olduğu, Kasımpaşa ya da Galatasaray olması herhangi bir ehemmiyet taşımıyor." diye konuştu.

Konyaspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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