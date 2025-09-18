Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcular kuvvet ve pas antrenmanları yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular kuvvet ve pas çalışmalıyla çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
