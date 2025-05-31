TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 4. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Ergin Gözütok, Suat Güz

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Calusic, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Umut Nayir

Gol: Dk. 4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kart: Dk. 28 Talisca (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz'in uzun pasında Umut Nayir'in kafayla aşırdığı meşin yuvarlağı Ndao bekletmeden Melih Bostan'la buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.

36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

TÜMOSAN Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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