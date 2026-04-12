Haberler

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek puanını 34'e yükseltti. Konyaspor, Kramer'in 21. dakikada attığı golle öne geçti, ardından Muleka ve Gonçalves ile 3 gole imza attı. Fatih Karagümrük ise 20 puanla son sırada kaldı.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır - Jin-Ho Jo (Dk. 60 Bazoer) Uğurcan, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih (Dk. 80 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 71 Tunahan), Bardhi (Dk. 80 Svendsen), Muleka (Dk. 71 Bjorlo), Kramer

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde (Dk.76 Barış), Berkay, Bartuğ, Babicka (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 66 Tiago), Larsson

GOLLER: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka, Dk. 90+2 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor )

SARI KARTLAR: Melih (TÜMOSAN Konyaspor ), Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

21'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasıyla orta alanda topla buluşan Kramer, soldan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

26'ncı dakikada Bartuğ'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Verde'nin aşırtma vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

28'inci dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Kullanılan kornerin ardından Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Jin-Ho Jo, kafayla soldaki Muleka'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

43'üncü dakikada Çağtay'ın pasıyla ceza sahasında toplu buluşan Verde, kalecı Bahadır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu üstten auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

65'inci dakikada Bardhi'nin ceza yayından şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Muleka'nın şutunda Gribic gole izin vermedi.

74'üncü dakikada Jevtovic'in pasıyla topla buluşan Kramer, soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Grbic, son anda topu kornere tokatladı.

90+2'nci dakikada Konyaspor bir gol daha buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen yeşil-beyazlılarda son olarak Bjorlo, Gonçalves'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma, Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama