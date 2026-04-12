Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Kramer, Muleka ve Gonçalves attı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Dk. 61 Bazoer), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Gonçalves), Jevtovic, Olaigbe (Dk. 71 Tunahan Taşcı), Bardhi (Dk. 81 Svendsen), Muleka (Dk. 71 Bjorlo), Kramer
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Dk. 76 Barış Kalaycı), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 67 Tiago Çukur), Larsson
Goller: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka, Dk. 90+2 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 85 Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
50. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı önledi.
55. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Bartuğ Elmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Muleka, şutunu çekti. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı önledi.
74. dakikada Jevtovic'in pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Bjorlo'nun pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Gonçalves'in dönerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
Karşılaşma, Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.