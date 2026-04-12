Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, böyle kolay goller yedikleri için ligde şu anda sonuncu olduklarını belirterek, "Konya'yı galibiyetten dolayı da tebrik etmek istiyorum. Bugün bence biz bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik. Çünkü iyi kontrol ettik. Ama çok basit goller yedik. Duran toplardan olsun, kontralardan olsun, gerçekten kolay goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için de ligde şu anda sonuncuyuz. Ama iyi oynadık" dedi. Santojevic, asla pes etmeyeceklerini ve son maça kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

İLHAN PALUT: ÇOK MUTLUYUZ

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir haftaydı. Çünkü mevcut puan durumu, sıralama, işte geri kalan maçlarınızı check ediyorsunuz. Her maç bir amaç için oynayan takımlar, kolay bir fikstür görünmüyordu ve bu hafta alacağımız 3 puan gerçekten bizim için çok değerli olacaktı. Çünkü maç önüne baktığımız zaman aşağıdan kopma adına küçük bir avantajımız vardı. Ama bugünkü galibiyetle beraber bu avantajı orta ölçeğe çevirmiş olduk. Maçın içine geldiğimiz zaman yani futbol değişikliği gerçekten. 28 dakikalık periyoda baktığınız zaman biz 2-0'la geçtik. Ama ne Karagümrük'ün 2-0 geride olmasını çağıran ne de bizim 2-0 önde bu dakikayı tamamlayacağımız bir performansımız açıkçası yoktu. Ama iki tane zor vuruşla güzel gol attı Kramer ve Muleka. Bu bir anda bizi 2-0 önde duruma getirdi. İlk yarının sonuna kadar aslında Karagümrük'ün dominasyonu devam etti. Zaten Karagümrük takımına baktığınız zaman her pozitif futbol oynamaya çalışan her rakibi zorlayan bir yapıları var. Oyuncularıma bunu da söylemiştim. Çünkü gerçekten oynadığı futbol ve bulunduğu sıralama çelişen bir takım. Özellikle Aleksandar beraber daha iyi oynuyorlar. İkinci yarıya baktığınız zaman ise evet hem dengeyi sağladık, hem de pozisyona girme anlamında rakibimizden daha iyi bir görüntü sergiledik. Bazen kontrata, bazen en son golde olduğu gibi pas oyunuyla daha çok rakip kaleyi zorladık. İkinci yarı bizim için daha pozitifti. Evet dediğim gibi önemli bir üç puandı. Mutluyuz, taraftarımız geldi, desteklediler. Sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı