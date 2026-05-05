Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, son dakikalarda kazandığı penaltı ile Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Bardhi'nin 90+8. dakikada attığı penaltı golüyle Konyaspor zafer elde etti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 83 Cerny), Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Oh

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves (Dk. 73 Olaigbe), Bardhi, Muleka

Gol: Dk. 90+8 Bardhi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Agbadou ve Orkun Kökçü, Dk. 90+5 Olaitan (Beşiktaş), Dk. 42 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor)

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.

81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
