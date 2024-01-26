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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncu bulma çalışmalarımız devam ediyor

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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferde takıma katkı verecek doğru oyuncuyu bulmak için çalıştıklarını söyledi. Korkmaz, transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını belirtti ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini açıkladı. Ayrıca, ara transferde beş futbolcuyla anlaştıklarını ve golcü oyuncu transferi için daha titiz davrandıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferde takıma katkı verecek doğru oyuncuyu bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Korkmaz, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini anlatan Korkmaz, "Umut ve menajeriyle görüştük. Umut, Avrupa'dan da teklif almış. Umut'a medyada zikredilen parayı teklif etmedik. Umut'a, 'Senin için kulübüne bonservis ödüyoruz, bunu kimse ödemez. Bu işi çözelim' dedim. Oyuncu bu teklifi değerlendiriyor." diye konuştu.

Korkmaz, ara transferde beş futbolcuyla anlaştıklarını belirterek, golcü oyuncu transferi için daha titiz davrandıklarını vurguladı.

Transferde şartların kendilerini zorladığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda doğru oyuncu bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Takımdaki oyunculardan bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Boateng daha önce takip ettiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Hoca, idman yapmadan oyuncuya şans vermiyor. Oyuncunun geldiği ülkede lig, yeni bitti. Hoca da oyuncuyu hazır halde kadroya yazmak istiyor. Muhammet Demir ise yaklaşık 1 aydır takımla çalışmaya başladı. İki haftaya hazır olur. Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i kulübü satmayacağını ifade etti."

Toplantıda 2. Başkan Adem Bulut ve Basın Sözcüsü Yunus Derebağ da soruları cevapladı.

Kaynak: AA / Spor

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