Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Hakemlere Tepki Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, maçta verilen hakem kararlarına tepki göstererek, hakemlerin yeterliliği hakkında endişelerini dile getirdi ve futbolun ilerlemesi için hakem anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, sahalarında 3-2 yendikleri RAMS Başakşehir maçında hakemin verdiği kararlara tepki gösterdi.

Korkmaz, AA muhabirine, futbolda en çok konuşulanların başında hakemlerin geldiğini söyledi.

Futbolun ilerlemesi için bu anlayışın değişmesi gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, dün oynadıkları maçta da hakemin bazı kararlarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Korkmaz, maçın başında Yusuf Erdoğan'ın içinde olduğu gol pozisyonun faul kararıyla kesildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Devamında yüzde yüzlük gol pozisyonumuz kesiliyor. Oyuna bir şekilde motivasyon olarak düşük başlıyorsunuz. Bana göre çok büyük bir hata hakem adına. Oyun içinde etkileniyorsunuz 'hakem bize maçı kazandırmayacak' psikolojisi maalesef insanları tedirgin ediyor. Bir de penaltı pozisyonumuz var, evlere şenlik. Belki lehimize verilecek bir faule, penaltı çalınıyor. Hakem performanslarının zaten kötü olduğunu hepimiz konuşuyoruz ve farkındayız. Hakemlerin yeterliliği konusunda endişelerimiz var. Hakem pozisyona uzak, zaten pozisyonu görme şansı yok. Doğrudan bir penaltıyla cezalandırdı."

Ligde her hafta hakemlerin gündemde olduğunu belirten Korkmaz, "Bugün TFF iyi işler yapıyor ama dönüp bakıyorsunuz, sadece hakemler üzerinden yıpranan federasyon haline geliyor. Maçtaki rakibimiz Başakşehir şampiyonluk görmüş, Avrupa'da bizi temsil eden bir takım. Göksel Gümüşdağ Başkanımız uzun yıllar futbolun içinde, çok emekleri var. Emin olun Göksel Başkan dünkü maçı kendi yönetse bu kadar kötü yönetmezdi. Hakemlerimizin psikolojik olarak maçlara hazır olmadıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var

 Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı

CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı

 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım
Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi

111 yıllık hikaye sona erdi! Dünya devi, Türkiye'den tamamen çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım? Yarın sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı? 5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyorlar? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Aynasız Haluk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aynasız Haluk filmi ne zaman, nerede çekildi? Pendikspor Manisa FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Manisa FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hayatla Barış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayatla Barış filmi ne zaman, nerede çekildi? John Wick 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızıl Goncalar CANLI izle! 24 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 25. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR ANTALYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Samsunspor Antalyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.