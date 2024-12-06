TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazır
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapıldı ve kulüp başkanı ile yöneticiler de idmanı takip etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve çabukluk çalıştı.
İdmanı, kulüp başkanı Ömer Korkmaz ve yöneticiler de izledi.