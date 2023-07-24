TÜMOSAN Konyaspor, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı
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TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya hesabından 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Yeşil Semazen, Siyah Selçuklu, Yatay Çubuklu ve Beyaz Semazen isimli formalar taraftarların beğenisine sunulacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kulübün sosyal medya hesabından 2023-2024 sezonunda giyeceği formalarla ilgili videolu paylaşım yaptı.
"Her formanın bir hikayesi var" başlığıyla yapılan paylaşımda; formalar "Yeşil Semazen", "Siyah Selçuklu", "Yatay Çubuklu" ve "Beyaz Semazen" isimleriyle taraftarların beğenisine sunuldu.
Formalar 27 Temmuz Perşembe günü Konya Store mağazalarında satışa sunulacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Atilla Hancı - Spor