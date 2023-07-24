TÜMOSAN Konyaspor, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kulübün sosyal medya hesabından 2023-2024 sezonunda giyeceği formalarla ilgili videolu paylaşım yaptı.

"Her formanın bir hikayesi var" başlığıyla yapılan paylaşımda; formalar "Yeşil Semazen", "Siyah Selçuklu", "Yatay Çubuklu" ve "Beyaz Semazen" isimleriyle taraftarların beğenisine sunuldu.

Formalar 27 Temmuz Perşembe günü Konya Store mağazalarında satışa sunulacak.