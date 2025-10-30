Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Konyaspor'un gollerini Stefanescu, İsmail Esat Buğa, Bjorlo ve Melih Bostan atarken, Bingölspor'un gollerini ise Muhammed Burak Çelik ve Batuhan Kara kaydetti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Kemal Mavi, Onur Gülter

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Mücahit İbrahimoğlu (Dk. 84 Ahmet Tırpancı), Utku Eriş, Clausic, Yasir Subaşı, İsmail Esat Buğa (Dk. 75 Efe Seçil), Stefanescu (Dk. 75 Tunahan Taşçı), Pedrinho, Bjorlo, Kaan Akyazı (Dk. 66 Andzouana), Melih Bostan (Dk. 84 Eren Cemali Yağmur)

12 Bingölspor: Oğzuhan Çelik, Mustafa Eren Damar, Berkay Arı (Dk. 46 Muhammed Şahingöz), Faruk Öcal, Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 75 Yiğit Köse), Melih Alcu, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Burak Çelik (Dk. 46 Osman Şahin), Eren Emre Aydın (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Yusuf Efe Saydam (Dk. 75 Batuhan Kara), Umut Dilek

Goller: Dk. 5 Stefanescu, Dk. 18 İsmail Esat Buğa, Dk. 62 Bjorlo, Dk. 66 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 14 Muhammed Burak Çelik, Dk. 76 Batuhan Kara (12 Bingölspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Utku Eriş, Dk. 43 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 38 Halil İbrahim Sevinç, Dk. 46 Melih Alcu (12 Bingölspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Nesine 3. Lig ekibi 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek tur atladı.

Henüz 5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İsmail Esat Buğa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Stefanescu'nun şutunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada Bingölspor beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Sevinç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Muhammed Burak Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Sağ kanttan tKaan Akyazı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

62. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde Melih Bostan'ın pasında topla buluşan Bjorlo, takımını 3-1 öne geçirdi.

66. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Melih Bostan, skoru 4-1'e getirdi.

76. dakikada 12 Bingölspor farkı 2'ye düşürdü. Ceza sahası önünde Umut Dilek'in pasında topla buluşan Batuhan Kara'nın şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Konyaspor, üst tura çıktı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
