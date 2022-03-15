Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı - Haberler

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Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Real Madrid'in Fransız forveti Benzema, Mallorca'ya attığı 2 golle Thierry Henry'yi tahtından indirdi. Benzema, 413 golle tüm zamanların en golcü Fransız oyuncusu oldu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'ni altüst eden Karim Benzema, ulaşılması zor rekora imzasını attı.

Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı

DOUBLE YAPTI

Benzema, 3-0 kazanılan Mallorca karşılaşmasında 2 gol kaydetti. Bu sezon 32 gol 13 asist üreten Benzema, Fransa tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı

HENRY'Yİ SİLDİ

Toplam gol sayısını 413 yapan Benzema, 411 gollü Thierry Henry'yi tahtından indirdi. Tarihin en golcü futbolcusu Benzema oldu.

Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Thierry Henry, Karim Benzema, Real Madrid, Arsenal, Spor, Haberler

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