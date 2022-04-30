Tüm uyarılar hiçe sayıldı! Trabzon'da silah sesleri yükseliyor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıktı. Maçta önce "Silahlara değil, birbirimize sarılalım" ifadelerini kullanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu çağrısı ise karşılık bulmadı.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında Cornelius ile öne geçen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçtan önce kutlamalarda silah kullanılmaması yönünde birçok çağrı yapılsa da bu istek yerini bulmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bordo-mavililerin golünden sonra şehirde silah seslerinin yükseldiği duyuluyor.

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