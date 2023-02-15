Tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden Volkan Demirel Galatasaray Divan Kurulu'nda alkışlandı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısı düzenlendi. Depremzedeler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda yıkımların yaşandığı depremde gösterdiği fedakarlıklarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel alkış aldı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısı düzenlendi. Depremzedelere destek ve yardım konularının ağırlıklı olarak konuşulduğu toplantıda depremin ilk gününden beri bölgede olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edilerek alkışlandı.

"VOLKAN KARDEŞİMİN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Volkan Demirel'den övgüyle bahseden Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, "İlk uyarı fişeğini atan Volkan Demirel kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği bayrak sevgisi önemli. Ona ve ailesine teşekkür ederim." dedi.

BÜTÜN SALONDAN ALKIŞ ALDI

Üyesi Can Çobanoğlu'nun kurduğu cümlelerin ardından, salonda Volkan Demirel alkışlandı. Volkan Demirel depremin ilk günü canlı yayın açarak çığlık çığlığa yardım istemişti.