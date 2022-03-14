Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için geldiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için geldiler

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fransa ekibi Lyon'un görevlendirdiği gözlemciler Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Galatasaray-Beşiktaş derbisine geldi. Lyon'un gözlemcileri Beşiktaş'ın kalecisi Ersin için de rapor tutacak.

Bu sezon Galatasaray'ın başarılı isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu Fransız kulüplerinin iştahını kabarttı. Lyon kulübünün görevlendirdiği gözlemcilerin bu akşam Nef Stadı'nda olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu da Lyon'un radarında. Lyon başta olmak üzere Marsilya ve Lille kulüplerinin gözü Türk yıldızlarda. Lyon kulübünün görevlendirdiği gözlemcilerin başka Fransız kulüpleriyle de çalıştığı ifade edildi.

Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldiler

23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray forması ile 41 resmi maça çıktı. Kerem bu karşılaşmada 9 gol ve 9 asist üretti.

Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldiler

Ersin Destanoğlu bu sezon 34 maça çıktı. Bunların 25'i lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 3'ü Türkiye Kupası. 1 de Süper Kupa maçına çıktı. 21 yaşındaki kaleci geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinde büyük katkı sağladı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ersin Destanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title