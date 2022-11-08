Rakiplerini böyle tuzağa düşürüyor! Jorge Jesus'un taktiğini en iyi anlatan görsel Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile karşılaşırken maçta yaşanan bir pozisyonda sarı-lacivertli ekibin savunmasının ofsayt tuzağı için aldığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken Jorge Jesus'un ekibinin 10 kişiyle rakibini mağlup etmesi yine olay oldu. Tecrübeli teknik adamın son zamanlarda oldukça konuşulan ofsayt taktiği dün akşam ki maça da damgasını vurdu.

HEPSİ İP GİBİ DİZİLDİ

Ligin köklü takımlarından olan Sivasspor'a karşı da ofsayt taktiğini kullanan Jesus, bu kez Rıza Çalımbay'ın takımını diğer rakipleri kadar tuzağa düşüremese de bir pozisyonda savunma oyuncularının ip gibi dizilmesi sosyal medyada gündem oldu.

TÜM TAKIM ADETA KLONLANDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Serdar Aziz'in çok tartışılan ve penaltı kararı çıkmayan pozisyonundan hemen önce Fenerbahçeli futbolcuların, rakiplerini ofsayta düşürmek için arka arkaya dizildiği görülüyor. Tüm takımın adeta klonlanmış gibi birlikte hareket etmesi futbolseverlere "İşte Jesus farkı" dedirtti.