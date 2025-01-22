Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Portekiz ekibi Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne olan mücadelede Barcelona karşısında 3 kez öne geçmesine rağmen son 20 dakikada yediği 3 golle 5-4 mağlup olarak büyük şok yaşadı.

BÜTÜN TAKIMI SAHANIN ORTASINDA AZARLADI

Öte yandan Barcelona karşısında büyük şok yaşayan Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, uzatma dakikalarında yenilen golle kaybedilen karşılaşma sonrasında adeta çıldırdı.

48. yaşındaki teknik adam maçın ardından takımı sahada toplayarak oyuncularını sert bir dille azarladı. Lage'in oyuncularını azarladığı anlar sosyal medyada viral oldu.