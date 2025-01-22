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Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti

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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Barcelona'ya 5-4 kaybettikleri maçın ardından tüm takımı sahanın ortasında toplayıp fırça çekti. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, maçta 3 kez öne geçmesine rağmen son 20 dakikada yediği 3 golle büyük bir şok yaşadı.

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Portekiz ekibi Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne olan mücadelede Barcelona karşısında 3 kez öne geçmesine rağmen son 20 dakikada yediği 3 golle 5-4 mağlup olarak büyük şok yaşadı.

BÜTÜN TAKIMI SAHANIN ORTASINDA AZARLADI

Öte yandan Barcelona karşısında büyük şok yaşayan Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, uzatma dakikalarında yenilen golle kaybedilen karşılaşma sonrasında adeta çıldırdı.

48. yaşındaki teknik adam maçın ardından takımı sahada toplayarak oyuncularını sert bir dille azarladı. Lage'in oyuncularını azarladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Salak adamları değiştirdin galipken girenler takımı çöp e attı. Kendin suçlu topu at futbolculara. Kalesi de bak bii

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Haber YorumlarıGökhan Koşar:

Bu maçta çok güzel vurgun yaptım üç kupondada ayrı ayrı oynadım baba fingooo

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Haber YorumlarıMehmet Sahin:

Öğrenmişsin 70 de Keremi oyundan almayı her zaman oyuncu değiştirirsen çözerler böyle işte takımı... Oyuncuların suçu yok suç sende iyi giden takımı bozuyorsun...

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