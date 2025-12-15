Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN OLAY

Karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan bir olay damga vurdu. Sarı-lacivertli oyuncular, bitiş düdüğünün ardından tüm takım halinde hareket ederek galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutlamaya başladı. Ancak bu anlarda Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin takım arkadaşlarına katılmadığı, doğrudan soyunma odasına gittiği görüldü. Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız ismin bu hareketi veda iddialarını güçlendirdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sebastian Szymanski'nin yaptığı bu hareket Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarının sevincine ortak olmamasını eleştirdi ve ocak ayında yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını bu sezon 23 maçta giyen Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.