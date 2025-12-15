Haberler

Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleşen maçta Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yendi. Devre arası ayrılığı gündemde olan Szymanski, bitiş düdüğünün ardından galibiyet kutlamalarına katılmayarak direkt soyunma odasına gitti.

  • Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, maç sonunda takım arkadaşları taraftarlarla kutlama yaparken doğrudan soyunma odasına gitti.
  • Sebastian Szymanski'nin bu hareketi, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.
  • Sebastian Szymanski, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN OLAY

Karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan bir olay damga vurdu. Sarı-lacivertli oyuncular, bitiş düdüğünün ardından tüm takım halinde hareket ederek galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutlamaya başladı. Ancak bu anlarda Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin takım arkadaşlarına katılmadığı, doğrudan soyunma odasına gittiği görüldü. Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız ismin bu hareketi veda iddialarını güçlendirdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sebastian Szymanski'nin yaptığı bu hareket Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarının sevincine ortak olmamasını eleştirdi ve ocak ayında yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını bu sezon 23 maçta giyen Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

title