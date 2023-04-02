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Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Sarı-Lacivertli tribünler, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünden uzun süre "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı, yayıncı kuruluş sesi kıstı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi nefes kesti. Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği, penaltı kaçırdığı derbide, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında maçta 3-1 geriye düştü.

STAT İNLEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, skor 3-1'e gelince çılgına döndü. Kadöy'de tüm stat, "Yönetim istifa Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları

"NE OLDU SÖZLERİN?"

Fenerbahçeli taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin. Fenerbahçe babanın çiftliği değil" tezahüratları yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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