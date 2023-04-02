Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi nefes kesti. Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği, penaltı kaçırdığı derbide, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında maçta 3-1 geriye düştü.

STAT İNLEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, skor 3-1'e gelince çılgına döndü. Kadöy'de tüm stat, "Yönetim istifa Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

"NE OLDU SÖZLERİN?"

Fenerbahçeli taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin. Fenerbahçe babanın çiftliği değil" tezahüratları yaptı.