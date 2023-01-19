Dostluk maçında gol düellosu! Ronaldo ve Messi, gözlerin pasını sildi

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi efsanesi son kez karşılaştı. Riyad'daki özel maçta Lionel Messi'nin takımı PSG ve Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr-Al Hilal karması karşı karşıya geldi. İlk yarıda adeta gol düellosu yaşandı. Maçın başında selamlaşması beklenen yıldızlardan hayal edilen kare de mücadele oynanırken geldi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin son kez bir araya geldikleri karşılaşmada tüm gözler iki yıldızın üzerindeydi. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören mücadelede iki efsanenin birbirlerine sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Maçın başında selamlaşmayan ikili hayranlarını üzmüştü.

İLK GOL MESSİ'DEN GELDİ

Futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği mücadelede ilk gol Arjantinli yıldızdan geldi. PSG, ilk dakikalarda fırtına gibi esti. Farkın açılması beklenirken senaryo değişti.

RONALDO'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Mücadeledeki gol perdesini Messi'nin açmasının ardından tüm gözler Ronaldo'ya çevrildi. Birkaç kez rakip kaleyi yoklayan fakat sonuç alamayan Portekizli yıldız 34. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.PSG'de 43'te Marquinhos takımını yeniden öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın ilk yarısı adeta mest etti.