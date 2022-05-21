Tüm dünyayı kandırmış olabilirler! Ekvador men ediliyor, Dünya Kupası'na İtalya gidiyor - Haberler

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, dev turnuvaya katılma şansını kaybeden İtalya için yeni bir umut doğdu.

EKVADOR, DÜNYA KUPASI'NDAN MEN EDİLEBİLİR

FIFA, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Ekvador'a soruşturma açtı. Futbolcusu Byron Castillo'nun yaşını ve ülkesini değiştirerek elemelerde oynattığı iddia edilen Ekvador, FIFA tarafından bu durumun ispatlanması halinde Dünya Kupası'ndan men edilebilir.

Byron Castillo

ŞİLİ, KATAR BİLETİNİ ALABİLİR

Ekvador'un Dünya Kupası'ndan men edilmesi halinde ise Şili ve İtalya için dev turnuvaya katılma umutları yeniden doğacak. Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldığı Ekvador'un puanlarının silinmesi durumunda 7. sıradaki Şili, Katar biletini almak için olası adaylardan biri olacak.

İTALYA'NIN DÜNYA KUPASI'NA DAVET ALMASI SÜRPRİZ OLMAZ

FIFA, Ekvador'un men edilmesi durumunda vereceği kararda grubu değil, ülke puan sıralamalarını baz alırsa da Katar'a İtalya gidecek. FIFA Başkanı Infantino iddialar sonrası yaptığı açıklamada, spekülasyonları yalanladı. Ancak kamuoyu Ekvador'un yerine İtalya ya da Şili'nin Dünya Kupası'na gönderileceği konusunda hemfikir.

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