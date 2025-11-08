Haberler

Tüm dünya izleyecek! Dursun Özbek, Galatasaray'ın yer alacağı dev projeyi açıkladı

Tüm dünya izleyecek! Dursun Özbek, Galatasaray'ın yer alacağı dev projeyi açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NBA Europe projesine katılacaklarını resmen açıkladı. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "NBA Europe projesiyle ilgili olarak FIBA'nın başındaki Katarlı beyefendi, bizi FIBA Genel Merkezi'ne davet etti. Bize hem salon projemizde destek olacaklarını, hem de Galatasaray gibi bir kulübün bu projenin içerisinde olmasının çok önemli olduğunu belirttiler Dolayısıyla evet, NBA Europe projesinde olacağız." dedi.

  • Galatasaray, NBA Europe projesine katılacak.
  • NBA Europe projesi, Galatasaray'ın basketbol salonu projesine destek verecek.
  • NBA Europe projesi, Galatasaray'ın 1 milyon taraftar toplama kapasitesini önemli buldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY NBA EUROPE PROJESİNDE OLACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamayla birlikte yakın zaman içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen NBA Europe projesine katılacaklarını açıkladı.

Dursun Özbek, bu projeyle ilgili bir görüşme yaptığını açıklayarak, "NBA Europe projesiyle ilgili olarak FIBA'nın başındaki Katarlı beyefendi, bizi FIBA Genel Merkezi'ne davet etti. Oraya gittiğimde kendilerine 'NBA Europe projesini yapacaksınız ama Galatasaray'ı niye davet ettiniz?' diye sordum. Orada bana iki şeyden etkilendiklerini söylediler.'' dedi.

''SALON PROJEMİZDE DESTEK OLACAKLAR''

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, ''Birincisi, 'basketbol salonu projenizin olması bizim ilgimizi çekti, bu konuda size destek de verebiliriz' dediler. İkincisi ve daha önemlisi ise 'son şampiyonluk kutlamanızı Yenikapı'da yaptınız, yağmura rağmen oraya 1 milyon taraftarınızı topladınız' dediler. O görüntüleri çok önemli bulduklarını söylediler. Bu kadar çok taraftarı olan bir spor kulübünün NBA Europe'da olmasını çok önemli bulduklarını söylediler. Bize hem salon projemizde destek olacaklarını, hem de Galatasaray gibi bir kulübün bu projenin içerisinde olmasının çok önemli olduğunu belirttiler. Dolayısıyla evet, NBA Europe projesinde olacağız."

