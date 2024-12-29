Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların devre arasında bu transferi bitirmek istediği ve Hollandalı yıldızı çok ciddi bir maaş teklif edeceği de öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

CİMBOM, VAN DIJK'I İSTİYOR

Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazıldı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarıldı. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

33 yaşındaki dev stoper; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Virgil van Dijk, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 85 milyon euro karşılığında Southampton'dan İngiliz devine imza atan van Dijk'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
img

DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı
Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne? Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Mersin okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Mersin Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.