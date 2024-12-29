Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

CİMBOM, VAN DIJK'I İSTİYOR

Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazıldı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarıldı. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

33 yaşındaki dev stoper; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Virgil van Dijk, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 85 milyon euro karşılığında Southampton'dan İngiliz devine imza atan van Dijk'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.