TÜGVA'nın düzenlediği "GENÇLİG 2026 Türkiye Finali" sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası "GENÇLİG 2026 Türkiye Finali" Trabzon'da sona erdi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Stadı'ndaki final müsabakasında AA muhabirine, çok anlamlı bir proje için bir araya geldiklerini söyledi.

Beşinci, ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen projeyle Türkiye'deki bütün liselerde futbol turnuvasını başlattıklarını hatırlatarak, gençlerin enerjisi ile birleştirici gücünü sporla bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde 60 bin öğrencinin projeye katıldığını aktaran Beşinci, 5 bin 500 takımla finalleri gerçekleştirdiklerini ve bugün ise iki ilin takımının Trabzon'da mücadele ettiğini dile getirdi.

Beşinci, gençlerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bu projeyi her yıl yapmak istiyoruz. Çünkü liseli gençlerin çok ciddi bir katılımı, teveccühü söz konusu. Şu anda Türkiye'nin en büyük gençlik futbol turnuvasından bahsediyoruz. Bu turnuvanın bölge finallerinde dört büyük spor kulübümüz de katkı sağladı. Scout ekipleri gönderdiler. Başarılı, becerikli gençlerimizin futbol hayatında kazanımları için onları izlediler ve burada eminim ki birçok gencimiz de futbol hayatına bu vesileyle katılmış olacak. Dolayısıyla çok anlamlı bir proje."

Gelecek sezonun lansmanıyla beraber duyurulara çıkarak daha fazla lise öğrencisinin katılımını sağlayacaklarını belirten Beşinci, "Biz zaten spora katkı sağlamak istiyoruz. Futbol, ülkemizde çok sevilen bir spor. Şu anda milli takımımız da Dünya Kupası'nda. Onlara da başarılar diliyorum. Bu turnuvalara ne kadar fazla genç katılırsa, ne kadar fazla genç buralarda koşturursa inanıyoruz ki yarın Süper Lig, sonra milli takım... Burada birçok gencimiz yetişmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen de 81 il, 605 ilçede liseler arasında düzenlenen gençlik projesinin çok başarılı geçtiğini ifade ederek, "Futbol sadece bir müsabaka değildir. Aynı hayatta olduğu gibi bu futbol müsabakalarında da kazanmak var, kaybetmek de var. Ama günün sonunda bizim elimizde kalan bu mücadele ruhudur." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise "GENÇLİG 2026" Türkiye finalinde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜGVA'nın gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan önemli bir gençlik hareketi haline geldiğini belirtti.

Kafkas, vakfın gençlere yeni ufuklar açtığını aktararak, "Gençlerin yetişmesine yönelik ortaya koyduğu vizyon ve gayret TÜGVA'nın bugün ulaştığı noktada çok önemli bir pay sahibi olmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük gücünün gençlerin heyecanı, enerjisi ve hayalleri olduğuna işaret eden Kafkas, "Sizlerden beklentimiz çok okumanız, araştırmanız, kendinizi her alanda geliştirmek ve ülkemize değer katacak bireyler olarak yetişmenizdir. Geleceğin güçlü Türkiye'si bilgiyle donanmış, öz güveni yüksek ve sorumluluk sahibi gençlerin omuzlarında yükselecektir. Trabzonspor olarak gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören'in de konuşma yaptığı törenin ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol'un yönettiği müsabakaya "Şehitlere rahmet Filistin'e destek" pankartıyla çıkan Manisa Spor Lisesi ile Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kıyasıya mücadele etti.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.