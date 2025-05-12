TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Arsuz Ayla Naci Uyar Anadolu Lisesi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) GençLig Futbol Turnuvası'nı, Arsuz Ayla Naci Uyar Anadolu Lisesi kazandı.

TÜGVA Hatay İl Temsilciliğince, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla organize edilen turnuvaya, 165 takım katıldı.

Turnuvanın Esentepe Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Reyhanlı Osman Gazi Anadolu Lisesi'ni 2-0 yenen Arsuz Ayla Naci Uyar Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren takımların oyuncularına madalya verildi.

Arsuz Ayla Naci Uyar Anadolu Lisesi, diğer illerde birinci olan takımlarla Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençleri, sporla iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.